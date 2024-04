Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)DEL 13 APRILE 2025 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE TRA MONTE GIOVE E FINTATA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE LATINA. TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLAPER IL TRASPORTO PUBBLICO RIPRESI I LAVORI SERALI DI RINNOVO DEI BINARI DELLA METRO A DALLA DOMENCA AL GIOVEDÌ ULTIMA CORSA DEI TRENI È ALLE ORE 21.00.POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI. RICORDIAMO CHE FINO AL 30 GIUGNO SARÀ CHIUSA LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE PER CONSENTIRE I LAVORI DI ...