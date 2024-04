“Vi piace il mio Auschwitz?” | polemica sul video della star di OnlyFans e dei due giovani toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 13 aprile 2024 – Èper ilsu Instagram pubblicato da ‘I Duo Toscano’, dueragazzi pratesi, insieme a Michelle Comi, modi. Nel post la ragazza chiede ai due: “Raga, viil mio?”. E i due rispondono: “Che gli si può dire a undel genere… Sì, ci garba, ci gamba, sì dai bello...”. Numerosi i commenti sotto al post, anche di critica per il gioco di parole. “Trovo vergognoso che si utilizzi il nome di un campo di concentramento anzi del più famigerato per scherzare in modo anche squallido - commenta Marco Carrai, Console onorario di Israele -. Admorirono nelle camera a gas 1,5 milioni di ebrei, non follower ma persone vere, solo ...