Verso Sassuolo-Milan | Pioli rivoluziona la formazione | da Chukwueze a Okafor Le ultime

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilsi prepara ad affrontare ile misterdovrebbe fare dei cambiamenti: fiducia adall’inizio Messa in archivio la sconfitta casalinga contro la Roma in Europa League, ilsi prepara ad affrontare ilin campionato, nella gara valevole per la 32esima giornata di Serie A. Dopo l’impegno di coppa, il tecnico Stefanodovrebbe optare per diversi cambiamenti per quanto riguarda l’undici titolare. In porta ci sarà il solito Mike Maignan. Al centro della difesa, dopo la squalifica per diffida in Europa, tornerà l’inglese Fikayo Tomori. Al suo fianco, probabilmente, Simon Kjaer. Malick Thiaw riposerà in vista del ritorno contro la Roma. Spazio, poi, a Florenzi sulla destra e possibilità dal primo minuto ...