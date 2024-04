Verso Sassuolo-Milan | Davide Ballardini ci crede | loro hanno giocato giovedì…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 aprile 2024) Domani ci sarà la sfida trae oggi in conferenza stampaha parlato dell’impegno europeo dei rossoneri Dopo l’amara sconfitta contro la Roma, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, ilè pronto a tornare in campo in campionato. Domani alle 15 i rossoneri saranno impegnati al MAPEI Stadium contro il, nel match della 32esima giornata di Serie A. Stefano Pioli non parlerà tra l’impegno europeo e quello di campionato. Oggi invece è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico delha parlato della situazione difficile della squadra, che è al penultimo posto, in piena zona retrocessione. L’allenatore ravennate ha dichiarato di aver superato la ...