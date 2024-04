Verso il big match di domani al Polisportivo Montefano | richiesti altri 200 biglietti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) "Siamo pronti per fare a Civitanova una grande partita, poi vedremo cosa dirà il campo". Stefano Bonacci, presidente del, parla dello scontro al vertice dialdove i viola, in testa alla classifica, faranno visita alla seconda forza del torneo distanziata di un punto. "Ci giocheremo le nostre chance – aggiunge – consapevoli della loro forza, che affronteremo una squadra blasonata, di fronte a un pubblico di categoria superiore in una città e in una piazza importanti che si attendono grandi cose dalla loro squadra". Si profila unmolto impegnativo per il. "La squadra è serena, motivata, siamo consapevoli di essere attrezzati per questo tipo disapendo delle nostre potenzialità che non sono piccole". All’andata la Civitanovese ha ...