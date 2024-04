Verissimo | ospiti e anticipazioni puntata del 13 aprile | l’intervista a Francesca De André

Torna il doppio appuntamento con il talk Sabato 13 e domenica 14 aprile , alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di “ Verissimo ”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato a Verissimo , ... (361magazine)

Nuovo weekend in compagnia di “ Verissimo ”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 13 e domenica 14 aprile , alle ore 16.30 su Canale 5, Verissimo , tra gli ospiti del weekend 13-14 aprile Patty ... (metropolitanmagazine)

Nel weekend del 13 e 14 aprile , Verissimo , il noto talk show italiano condotto da Silvia Toffanin, ospiterà una serie di celebrità del mondo dello spettacolo. Non mancano i momenti di riflessione ... (tutto.tv)

EuroLega, 34ª giornata: tra Fener e Olympiacos è battaglia vera. La spuntano i greci all’overtime - Gara che parte ad alto ritmo, con gli ospiti che tentano la fuga grazie ai punti di Dorsey. Reazione immediata dell’Olympiacos, che nella seconda parte di primo quarto chiude le maglie difensive e ...basketinside

La Lazio dimentica subito il derby: 4-1 alla Salernitana che vale il settimo posto in classifica - Tutto facile per gli uomini di Tudor che nel primo tempo archiviano la pratica grazie ad un super Felipe Anderson, autore di una doppietta e alle reti di Vecino e Isaksen. Per i biancocelesti una vitt ...ilgiornale

Modena - Catanzaro 1-3 | Sconfitta casalinga contro un avversario superiore, a poco serve il gol di Tremolada - Durante l'intervallo bellissima l'immagine creata dall'evento "Notte Gialla" promosso dalla società del Modena che vede sfilare migliaia di ragazzi e bambini di tutte le età delle società affiliate, ...modenatoday