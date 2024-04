Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 13 aprile 2024

(Di sabato 13 aprile 2024)del 13su Canale 513, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin13...

In studio con la conduttrice Silvia Toffanin Patty Pravo e Romina Power Nuova puntata di ' Verissimo oggi, sabato 13 aprile , e domani domenica 14 dalle 16.30 su Canale 5. In studio, ospiti di Silvia ... (sbircialanotizia)

Nel weekend di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno in studio tantissimi ospiti di fama nazionale e internazionale. Ecco tutti i nomi che saranno in ... (fanpage)

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Verissimo, chi è la coppia di Uomini e Donne Età, le famiglie, i progetto lavorativi e la loro storia - È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di ...ilmessaggero

I Drughi accendono il derby, blitz a Superga: "Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi" - Nella notte che precede il derby di Torino, i Drughi, storico gruppo della tifoseria organizzata della Juventus, espongono tre striscioni a Superga. Le fotografie dell'azione sono state poi pubblicate ...torinotoday

La morte di Roberto Cavalli, Armani: “Enorme rispetto per un vero artista” - Dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni al governatore Giani passando per Armani e Renzi, tutti ricordano l’importanza dello stilista per il made in Italy ...lanazione