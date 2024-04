Verde deturpato e sosta selvaggia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Le foto postate sul suo profilo Instagram sono come un atto di accusa. Il fondatore di Barley Arts Claudio Trotta, organizzatore dei concerti di Bruce Springsteen in Italia, spiega che sono solo "alcuni esempi quotidiani del degrado urbano di Milano" in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico. "Universitari che celebrano la laurea lasciando ricordini svariati alla città. Fossero americani o europei come se li portano si porterebbero via gli avanzi invece di insozzare tutto e riempire i cestini. Erba non tagliata da mesi e da prima delle piogge recenti. Genitori che parcheggiano ovunque per portare a scuola i loro figli e per riportarli a casa senza alcun rispetto dele dello spazio che se ci fosse un emergenza con una ambulanza si fa prima a morire. La incivile e costante abitudine di usare “coriandoli” per le feste universitarie e/o di compleanno che ...