Venti di guerra tra Israele e Iran Gli Usa spostano le navi | Che succede

(Di sabato 13 aprile 2024) Gli equilibri mondiali tra superpotenze scricchiolano. Gli Stati Uniti hanno spostato ledain posizione per proteggeree le proprie forze nella regione, sperando di scongiurare un attacco diretto dall'controche potrebbe arrivare già oggi. Lo riporta il Wall Street Journal. Le mosse degli Usa, che fanno parte di uno sforzo per evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente, osserva il quotidiano, sono arrivate dopo un avvertimento da parte di una persona a conoscenza della questione sui tempi e sul luogo del potenziale attaccoiano. Una persona informata dalla leadershipiana, tuttavia, ha affermato che mentre si discute dei piani di attacco, non è stata presa alcuna decisione definitiva. L'...