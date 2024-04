Vendetta degli animalisti per l’uccisione degli orsi a Trento Vandalizzata la vigna di Fugatti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Laè arrivata, vile, pesante. Distrutte un centinaio di viti per un danno, non assicurato, da 60mila euro come rappresaglia nei confronti del presidente della Provincia autonoma di, Maurizioe della sua politica sull’abbattimento. E’ l’azione messa in atto da un gruppo di attivisti nei confronti dei familiari di, proprietari delle piante del vitigno Chardonnay allevate a Guyot, in alcuni terreni agricoli nei pressi di via Mama, a Brentino Belluno (in provincia di Verona) danneggiati nella notte. A firmare l’azione con uno striscione con scritto ‘Ringraziate l’ammazza’, lasciato sul posto, l’Alf (Animal liberation front). Nel vigneto sono ...