Valpolicella Classico Doc 2022 | anima contemporanea

(Di sabato 13 aprile 2024) Cesari, dal color rosso rubino con riflessi porpora, ha un carattere fresco e fruttato che si esprime grazie a note fragranti e ben bilanciate di frutti di bosco e ciliegia. Di ottima bevibilità, per chi ama pensare ‘out of the box’ diventa un ottima opportunità per le prossime cene estive: servito in ghiaccio, per mantenere la temperatura di servizio tra i 12-14 gradi, si abbina a piatti di pesce e crostacei. Originale in pairing con gamberi e crema di avocado, salmone affumicato, baccalà e anguilla. Si trova nei ristoranti, bistrot, wine-cocktail bar. CesariDOCesprime pienamente l’dell’azienda vitivinicola – spiegano dall’azienda Cesari – . Prodotto da uve Corvina veronese, ...