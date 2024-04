Valeria Marini | la confessione shock | “A 14 anni rimasi incinta di un 30enne | ho abortito”

Valeria Marini confessa il desiderio di candida rsi al Festival di Sanremo come cantante in gara, poi tira in ballo Cristiano Malgioglio. (comingsoon)

Valeria Marini: "Cecchi Gori Il grande amore. Rimasi incinta a 14 anni. Ho abortito, mi fa male parlarne" - "Con Vittorio Cecchi Gori è stato un grande amore. Mi sono trovata col cuore a dover affrontare cose più grandi di me, di cui non avevo esperienza, ero una ragazza. L’ho fatto con coraggio, a testa ...huffingtonpost

Valeria Marini: «Il primo amore a 8 anni, a 14 anni rimasi incinta di un 30enne, ho abortito. I soldi Non mi interessano» - Valeria Marini non ha mai smesso di cercare l'amore. La sua vita sentimentale non è stata fortunata e nonostante le tante relazioni, a 56 anni al suo fianco non ha nessuno.corriereadriatico

Valeria Marini: «Cecchi Gori Travolgente. Jovanotti Amore puro. Il mio primo matrimonio Un incubo, ora sogno le nozze in Chiesa» - Valeria Marini oggi si vorrebbe innamorare. Magari «dell’agente 007: un uomo bello, elegante, galante, misterioso e imprevedibile. Posso risposarmi in Chiesa: sfruttiamola questa ...ilmessaggero