Valeria Marini | “Ho abortito a 14 anni | mia mamma mi ha aiutato”

(Di sabato 13 aprile 2024)oggi ha 56(ne compirà 57 il 14 maggio 2024), e si dichiara single, ma continua a credere nell’amore, nonostante alcune relazioni non siano andate come si sarebbe aspettata. “Il mio grande amore deve ancora venire” – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Le sue prime esperienze sentimentali sono arrivate a un’età davvero precoce, anzi quando era poco più di un’adolescente ha fatto una scelta che ancora adesso non dimentica, quella dell’aborto. “Il mio primo amore arrivò a 8, era il mio compagno di banco. Ero bella precoce... – ha raccontato – Sono rimasta incinta a 14, quando l’ho scoperto miami ha aiutata. Lui era una persona non tanto equilibrata, molto possessiva. Io ero proprio una bambina. Mi fa male parlare di questa cosa, perché ...