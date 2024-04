Vaccini | Rizzo Asp Cs | “Per anziani e fragili opuscolo informativo e proposta attiva”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – “Stiamo proponendomente la vaccinazione” a domicilio e nei luoghi di cura ma “è difficile, per una Asp come la nostra, raggiungere tutti i soggetti. Possiamo” provare “a intercettarli attraverso il medico di medicina generale, che però è già oberato” da molte attività. Proprio per questo può essere utile “unL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.