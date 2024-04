Vaccini | Rizzo Asp Cs | Per anziani e fragili opuscolo informativo e proposta attiva

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - “Stiamo proponendomente la vaccinazione” a domicilio e nei luoghi di cura ma “è difficile, per una Asp come la nostra, raggiungere tutti i soggetti. Possiamo” provare “a intercettarli attraverso il medico di medicina generale, che però è già oberato” da molte attività. Proprio per questo può essere utile “unche il medico può distribuire all'anziano che si reca nel suo ambulatorio”. Così Martino, direttore sanitario Azienda sanitaria provinciale (Asp) Cosenza, spiega l'iniziativa realizzata con il supporto non condizionante di Gsk e la collaborazione con l'agenzia Maya idee, che ha portato alla distribuzione, nel territorio, di 5 mila copie di unsulla vaccinazione dei ...