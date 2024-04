Vaccinazioni libere per Hpv e tetano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Un’occasione importante per tutte le ragazze tra i 18 e i 26 anni che, lunedì prossimo, potranno accedere liberamente alla vaccinazione contro l’Hpv. Le giovani, che non sono mai state vaccinate per il papillomavirus-hpv possono approfittare delle giornata a libero accesso a loro dedicata, lunedì 15 aprile dalle ore 14 alle 16 presso gli ambulatoriadulti in Piazza A. Magnani 146, a Cesena. La vaccinazione per il papillomavirus-Hpv viene offerta attivamente ai maschi e alle femmine al compimento dell’11esimo anno di età. Per le ragazze la vaccinazione rimane gratuita fino al compimento del 26esimo anno di età, ma la vaccinazione è tanto più efficace quanto più precocemente eseguita. Prevenire le infezioni da papillomavirus-Hpv è importante perché sono associate allo sviluppo di tumori sia nel maschio che nella femmina. L’azienda Usl ha inviato nel mese di ...