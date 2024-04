Usa | morti i gemelli siamesi più anziani al mondo | Lori e George Schappell avevano 62 anni

(Di sabato 13 aprile 2024) Sonoall’età di 62, la più vecchia coppia aldi. Le cause del decesso dei due, riportano i necrologi pubblicati dalla Leibensperger Funeral Homes di Amburgo, in Pennsylvania, sono sconosciute., che si era dichiarato transgender nel 2007, eranocraniopagi. La coppia condivideva i vasi sanguigni vitali e il 30 per cento del cervello. Si tratta di una delle forme più rare di gemellaggio, che si presente soltanto nel 2-6% dei casi. In particolare,che aveva la spina bifida, ha vissuto sulla sedia a rotelle, che la sorella spingeva, ed era diventato un cantante country di successo, scrive Usa Today. ...

(Adnkronos) – "I dati non supportano un'associazione tra vaccinazione anti- covid e morte cardiaca improvvisa nei giovani". E' questo l'esito di una nuova indagine condotta in Oregon e resa nota dai ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – “I dati non supportano un’associazione tra vaccinazione anti- covid e morte cardiaca improvvisa nei giovani”. E’ questo l’esito di una nuova indagine condotta in Oregon e resa nota ... (italiasera)

Biden a Teheran: "Fermatevi, gli Usa difenderanno Israele. L'Iran non ci riuscirà" - Guardian: Hamas indebolito, ma mantiene il controllo di Gaza Le capacità di Hamas sono esaurite, ma il gruppo terroristico "mantiene il controllo de facto di aree di Gaza". Lo spiegano al Guardian fu ...msn

Israele e Usa in allerta per i rischi dall'Iran. "A Gaza forse morti gran parte dei rapiti" - A Tel Aviv il capo del Comando Centrale Usa. Netanyahu: "Colpiremo ovunque" Israele e Stati Uniti si preparano allo scenario peggiore, un attacco diretto allo Stato ebraico dall'Iran come rappresaglia ...ilgiornale

L'allarme dell'Fbi: 'possibile attacco in Usa in stile Mosca' - Un attentato in Usa simile a quello del 22 marzo rivendicato dall'Isis al Crocus City hall di Mosca, dove sono morte 144 persone: a mettere in guardia contro tale pericolo è stato il capo dell'Fbi ...ansa