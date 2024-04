Usa | “Iran pronto a pioggia di missili su Israele” Biden | “Teheran non attacchi”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 13 aprile 2024) Anche se "gli Usa faranno di tutto per aiutare gli israeliani a difendersi", lo Stato ebraico - dopo l'uccisione di un generale dei Pasdaran a Damasco - sta vivendo ore di apprensione, mascherate da una routine quasi normale come è costume del Paese in queste circostanze. Joeha rivolto un appello all'a non attaccaredopo aver avvertito che c'è il rischio di un'offensiva a breve L'articolo proviene da Firenze Post.