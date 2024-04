Usa | faceva la spia per Cuba' | 15 anni a un ex ambasciatore

(Di sabato 13 aprile 2024) Un exdegli Stati Uniti che si è dichiarato colpevole di spionaggio a favore diper oltre 40è stato condannato da un tribunale federale a 15di prigione. Lo riportano i media americani. Victor Manuel Rocha, 73, è stato arrestato a dicembre per quella che i funzionari statunitensi hanno definito "una delle infiltrazioni di più vasta portata e di più lunga durata da parte di un agente straniero" nel governo degli Stati Uniti. Rocha si è dichiarato non colpevole a febbraio delle accuse di cospirazione ma in seguito ha accettato un patteggiamento. Dopo un'udienza di tre ore e mezza a Miami venerdì la giudice Beth Bloom ha inflitto all'ex"la pena massima consentita dalla legge". Oltre alla condanna a 15, gli è stata ...

Marisa Francescangeli, maestra della scuola elementare di San Vero Milis in provincia di Oristano, già allontanata dalla cattedra per aver fatto fare il rosario in classe, è stata Sospesa . Stavolta ... (open.online)

L'allenatore di una squadra di calcio giovanile di Mantova è a processo per violenza sessuale nei confronti dei suoi allievi. Una delle presunte vittime ha raccontato uno degli episodi contestati in ... (fanpage)

