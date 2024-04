Usa 2024 | il sondaggio del Nyt | Biden accorcia le distanze | ora è testa a testa con Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 aprile 2024) Le presidenziali americane di novembre si preannunciano una sfida all’ultimo voto. A confermarlo è l’ultimodel New York Times e del Siena College, che mostra Donalde Joein sostanziale pareggio. L’ex tycoon può contare ad oggi sul 46% delle preferenze degli elettori americani, contro il 45% dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Il restante 8-9% è ancora indeciso se e chi votare. Ilpubblicato oggi, spiega il New York Times, è in realtà un’ottima notizia per la campagna elettorale di. Nella rilevazione di fine febbraio,era dato in vantaggio di circa 5 punti percentuali. Un distacco che oggi, in poco più di due mesi, sembra essersi annullato quasi del tutto. Ildel quotidiano americano e del Siena College, ...