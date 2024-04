Uomo con coltello nel centro commerciale | orrore a Sidney | ci sono dei morti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Unarmato diavrebbe provocato un "grave incidente" alWestfield di Sydney, in Australia. Lo hanno annunciato le autorità locali, che hanno chiesto alla popolazione di allontanarsi dall'area. Secondo le prime informazioni, almeno quattro persone sarebbero state accoltellate. Gli agenti avrebbero aperto il fuoco contro l'aggressore, un. Al momento non è chiaro se sia morto. Guardian Australia ha però riferito di almeno una vittima nell'incidente, senza specificare al momento se si tratti dell'aggressore. Decine di veicoli della polizia e numerose ambulanze hanno raggiunto il, mentre le persone hanno tentato la fuga in preda al panico. Un portavoce del servizio di soccorso del New South Wales ha detto che ...