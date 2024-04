Uno spezzatino che ci danneggia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) "Un trasferimento". Cos i Socilisti commentano il trasloco di Nausicaa e sospettano una scelta ’strategica’. "L’annuncio – scrive in una nota il circolo aziendale socialista – inquieta e aggrava la situazione delle due aziende a partecipazione pubblica del Comune un tempo considerate un vanto per gli investimenti e i risultati. Per consentire il salvataggio di Carrarafiere , governata da anni da un amministratore unico nominato dalla Regione, è stata individuata Nausicaa come acquirente della palazzina di Mangiarotti con un’operazione che prevede mutui a carico della multiservizi che incassera ‘un po di risorse da Baker Hughes subentrata sul viale Zaccagna a General Elettric di più datata memoria. Per la complessità dell’operazione, piuttosto confusa, è lecito chiedersi perché il salvataggio e il rilancio di Carrarafiere società partecipate da Comune e ...