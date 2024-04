Uno sguardo verso il futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 13 aprile 2024 – Guardare il... di questi tempi non risulta molto incoraggiante, con i venti di guerra che spirano sempre più forte in vari angoli del mondo e la crisi climatica che si fa sentire ogni anno con maggiore evidenza. Anche per i giovani, che dipossiedono la dose maggiore e non hanno la tentazione di vivere di nostalgia, questosuscita forse più inquietudini che aspettative. Non mancano i sintomi di tale percezione, come il disagio psichico, la denatalità e la disaffezione per tante forme di partecipazione. Del, insomma, molti hanno timore e la voglia di diventarne protagonisti e responsabili non brucia nel cuore delle giovani generazioni. Non è che i giovani abbiano smesso di sognare e di desiderare, è che l’ambito di sogni e desideri risulta sempre più legato al ...