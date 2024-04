Un’autodichiarazione per passare da un sesso all’altro | la deriva arcobaleno della Germania

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr –Nel pomeriggio di ieri inil Bundestag, ovvero la camera bassa del parlamento tedesco, ha approvato una controversa legge per facilitare la transizione di genere: ora basterà una semplice autodichiarazione perda un, approvata nuova legge sulla transizione di genere La legge entrerà in vigore indal primo novembre di quest’anno ed è stata approvata con 374 voti a favore, 251 contrari e 11 astensioni. Rappresenta un ulteriore scadimento verso la, incorporando – come nei casi di una altrettanto controversa legge spagnola e di quella del parlamento scozzese contro cui è intervenuto il governo centrale di Londra– la concezione del cosiddetto gender self-identification ...

La legge entrerà in vigore il prossimo primo novembre: i trans non avranno più bisogno di certificati medici (ilgiornale)

Teatro alla Scala, dichiarazione congiunta Sangiuliano – Sala - (mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2024 – “Il futuro del Teatro alla Scala rappresenta una priorità per la sua Fondazione e per il Governo che stanno lavorando ad una soluzione condivisa al fine d ...mi-lorenteggio

Aido in piazza per la giornata nazionale della donazione di organi - Il gruppo Aido (associazione italiana donatori di organi) sarà in piazza Duomo domani (domenica 14 aprile), data scelta dal Ministero della salute come "Giornata nazionale per la donazione degli organ ...altamuralife

Kourtney Kardashian, il rimedio contro l'influenza: «Per stare meglio ho bevuto il mio latte» - Kourtney Kardashian ha un segreto per stare bene: bere il proprio latte. A rivelarlo è stata lei stessa pubblicando una storia su Instagram, ora non più ...corriereadriatico