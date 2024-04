Una passeggiata con Legambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Cesena è pronta a celebrare la Giornata Mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite il 22 aprile per sottolineare la necessità della preservazione delle risorse naturali e per la salvaguardia dell’ambiente sul nostro Pianeta. Il circolodi Forlì-Cesena, propone unaidrogeologica per domani. Sarà un’occasione per parlare di crisi idrogeologica e della gestione del verde sulle sponde di fiumi e canali. Il ritrovo è previsto per le 14:30 con ritrovo al Chiosco “Il Parco” (via Fausto Coppi, 650), all’Ippodromo. Perprendere parte all’evento è richiesta l’iscrizione al link https://volontaromagna.it/-idrogeologica/46599/ oppure contattare il numero 349 3729476.