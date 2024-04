Una città con i sogni giusti | il nuovo ciclo di Milano

(Di sabato 13 aprile 2024)ha due grandi vantaggi per il suo futuro. Il primo, è uscita dalla crisi molto più tardi rispetto ad altre grandi. Quindi può imparare dagli errori di programmazione e sviluppo che si ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vianello, stanotte in Texas la sfida più difficile contro il picchiatore Ajagba: "Essere sfavorito mi dà la carica, non fallirò": Guido Vianello parla da Corpus Christi, in Texas, città tutta mare ("Sembra Torvajanica in inverno", scherza) e fast food: una decina d'anni fa fu eletta la città più grassa degli Stati Uniti. Il ...

Tra vendite e affitti, come cambia il mercato immobiliare. L'analisi su 5 città: Milano frena ma resta sul podio Se è vero che Milano resta una città attrattiva, l'analisi mostra che la ricerca di casa nel capoluogo lombardo ha subito una brusca frenata. Se a inizio 2023 le ...