Un super Tsitsipas e il ginocchio fermano Sinner a Montecarlo

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 febbraio 2024 – Il greco sembra benedetto dagli dei. Al servizio non ne sbaglia una e Jannik può solo restare a guardare la resurrezione di un grande talento: finisce 6-,3-6,6-4 per Stefanos. Ci voleva un miracolo per breakkarlo e nel primo parziale non è arrivato. Poi il resto della partita è sull’ottovolante, fra servizi strappati e oltre una quindicina di palle break concesse dell’azzurro. Un ritrovato, nel suo torneo preferito (aha fatto doppietta per due anni di fila) incamera per 6-4 un set praticamente impeccabile. La terra, lo sappiamo, è il suo elemento naturale, un po’ meno quello dell’azzurro, che invece trova nei campi in veloce il terreno di caccia preferito. Nonostante questo, nei giorni scorsi ha dimostrato di avere un bel feeling con il mattone del Principato, come nella vittoria ...