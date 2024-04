Un posto al sole | spoiler | Niko guarda avanti | Manuela soffre

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 13 aprile 2024) Ad Unal, durante i prossimi episodi, verrà focalizzata l'attenzione sulla vita sentimentale diPoggi, il quale, come si evince dagli, sarà chiamato a fare una scelta importante relativa al suo legame con Valeria Paciello. Ricordiamo che il figlio di Renato e Giulia, dopo la tragica morte della moglie Susanna Picardi, ha attraversato un periodo molto difficile durante il quale ha preso le distanze dall'amore., in particolare, ha respinto più volteCirillo, con cui aveva avuto una storia molto importante in passato e che, dopo la morte di Susanna, gli aveva confessato di essere ancora innamorata di lui e di voler rimettere in piedi la loro storia. Di fronte ai continui rifiuti di Poggi, però, la gemella ha deciso di voltare pagina e, oltre ad ...