Un palco da sogno per Berrettini e Sinner | tifosi in estasi

(Di sabato 13 aprile 2024), l’annuncio ha già fatto sognare a occhi aperti idi mezzo mondo: manca pochissimo. L’effettoc’è e si vede. Lo si evince, per fare un esempio, dal fatto che i biglietti degli Internazionali d’Italia siano andati a ruba in tempi ancor più brevi di quelli previsti. Matteoe Jannik(LaPresse) – ilveggente.itL’evento è ormai all’orizzonte e la Capitale si sta attrezzando nel migliore dei modi, per far sì che questa edizione possa essere ancora più speciale delle precedenti. Il Masters 1000 di Roma speciale lo è sempre, non fosse altro per la cornice magnifica in cui i tennisti in gara hanno la possibilità di giocare: il Foro Italico è unscenico dae la solennità del posto ha una ricaduta ...