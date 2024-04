Un fondo per restaurare la chiesetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Unpere completare laal Pian delle Betulle, a monte di Margno. L’hanno istituito gli alpini dell’Ana di Lecco, guidati dal presidente Emiliano Invernizzi, con i responsabili della Fondazione comunitaria del Lecchese presiedute da Maria Grazia Nasazzi. Per le penne nere, laal Pian delle Betulle non è una delle tante chiesette di montagna. È ladegli alpini. L’hanno infatti costruita alcuni reduci del glorioso Battaglione Morbegno sopravvissuti alla campagna di Albania per onorare un voto fatto nel 1941. Il luogo di culto è stato consacrato nel 1959 dall’allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, divenuto poi papa Paolo VI. Laassomiglia ad una tenda, come quelle da campo degli alpini appunto. Al suo interno ...