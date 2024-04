Un bar gestito da studenti disabili | “l’inclusione non è solo un concetto astratto”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 13 aprile 2024) Nell'Istituto Dell'Aquila - Staffa di Trinitapoli, nel nord Barese, è stato inaugurato oggi il bar Cooperà, un progetto innovativo che unisce la tradizionale pausa caffè all'inclusione sociale. Questo bar non èda personale ordinario, ma dadell'istituto contà, come il diciannovenne Domenico, che ha anche contribuito a dare il nome al locale. "Cooperà" simboleggia lo spirito di cooperazione e il lavoro di squadra, essenziali per il successo di questo iniziativo. L'articolo .