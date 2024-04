Un altro bellissimo prato verrà trasformato in asfalto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) "Uncancellato per far posto ad un parcheggio. È l’ennesimo consumo di suolo nel nostro territorio, già pesantemente cementificato": il commento è di Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi“, in relazione a quanto sta accadendo ad Albavilla, dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuliana Castelnuovo, sarebbe intenzionata, come deliberato in giunta, a "introdurre una variante al piano di governo del territorio per trasformare unverde di circa 1500 metri quadrati, in un parcheggio a ridosso della frazione di Saruggia". Una prospettiva che non ha lasciato indifferente il circolo che danni è impegnato alla tutela del territorio: "Come ambientalisti – prosegue Fumagalli - vogliamo lanciare il nostro grido contro questo ennesimo ...