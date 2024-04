Umberto Bossi e i 40 anni della Lega | «Salvini ha perso la base | serve un altro leader»

(Di sabato 13 aprile 2024) La rimpatriata tra i fondatori del primo nucleo, che vide la luce 40fa esatti, si è trasformata oggi in un vortice di accuse e ripicche contro chi quella storia l’ha raccolta, l’attuale segretario Matteo. «Allaun nuovoche vada nella direzione dell’autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale», ha attaccato il fondatore del movimentoaccogliendo a Gemonio decine di militanti e dirigentiprima ora. 82, il volto segnato dall’età e dai postumi dell’ictus che lo colpì vent’fa, nel marzo 2004,non si è negato alla “sua” analisi del momento politico, del Carroccio e del Paese. ...

