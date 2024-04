Ultime Notizie Roma del 13-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio al grido stop al genocidio è partito il corteo per la Palestina ai manifestanti sfilano da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio tra gli striscioni no alla vostra guerra sono circa mille Al momento i partecipanti intorno alle 15 ora locale è avvenuto l’attacco al centro commerciale Westfield di Bondi junction nuova aggredito diverse persone sono sette morti altrettanti feriti tra cui neonato di 9 mesi deceduto anche l’aggressore ucciso dalle forze dell’ordine Putin vuole riattivare la centrale di zaporigia situazioni militari notevolmente deteriorata fa sapere il comando Kiev e l’Europa contribuisca di più agli aiuti all’ucraina tuona Trump e cambiamo ancora argomento passando allo sport partendo dal tennis Sinergy zipas 466 sei il risultato janique cede ...