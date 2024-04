Ultime Notizie Roma del 13-04-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in Oriente è sempre più alta la tensione per un possibile attacco dell’Iran e Israele è confermato che una nave da cargo legata a Israele è stata sequestrata dalle forze della Repubblica islamica nello Stretto di Horus si tratta della MSC Aries di proprietà di Got Talent Shipping affiliata Zodiac marine e noleggiata da MSC che è stata abbordata dalle autorità iraniane con un elicottero a bordo ci sarebbero 25 membri dell’equipaggio come confermato il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel ha dichiarato che lo stato ebraico rimane in stato di massima allerta per un potenziale attacco da parte dell’Iran sia altamente Preparati per vari scenari e valutiamo costantemente la situazione aria ha aggiunto che l’iran subirà le conseguenze della scelta di aggravare ...