Ultime Notizie Roma del 13-04-2024 ore 17 | 10

(Di sabato 13 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora bene ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio attacco al centro commerciale vesto dei Sidney dove un uomo aggredito diverse persone cinque le vittime trovate prive di vita e otto feriti la sesta morte è quella dell’aggressore ucciso dalle forze dell’ordine un uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio preterintenzionale alla Mandela forum di Firenze per la morte del 47enne di Pistoia Antonio Morra che sarebbe stato colpito da un pugno proprio all’esterno del forum giovedì sera dove si stava svolgendo il concerto dei Subsonica il fermo È stato disposto dalla procura dopo una giornata di indagini da parte della squadra mobile della Questura accertamenti che si erano subito concentrati su un gruppo di Facchini addetti al montaggio del palco con cui Morra avrebbe avuto un alterco per motivi ancora ...