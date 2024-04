Ultime Notizie Roma del 13-04-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)Daily News radio giornale Buongiorno dalla redazione e sabato 13 aprile al microfono Giuliano Ferrigno cresce l’allarme per un possibile attacco da parte dell’Iran di Israele dal Wall Street Journal of media statunitensi riferiscono che a breve potrebbe arrivare un bombardamento con centinaia tra droni e missili da parte di Teheran contro obiettivi militari per rappresaglia al Raid israeliano del primo Aprile contro il consolato iraniano Damasco costato la vita ad un importante generale dei pass da Run La minaccia dell’Iran contro Israele è ancora presente reale è credibile agli Stati Uniti faranno di tutto per aiutare gli israeliani a difendersi ha detto ieri il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti intanto gli Stati Uniti hanno limitato gli spostamenti dei diplomatici ...