UFC 300 | Pereira – Hill stanotte in tv | programma | orario e streaming

(Di sabato 13 aprile 2024) Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, nel main event della riunione indalle 04:00, Alexe Jamahalsaliranno sull’ottagono dell’evento UFC 300 per contendersi il titolo dei massimi leggeri, detenuto attualmente dal brasiliano. Si tratta di un evento ricchissimo di talento. Prima ancora, infatti toccherà a Zhang Weili e Yan Xiaonan con il titolo dei pesi paglia femminile in palio. Spazio anche alla sfida dei pesi leggeri tra Justin Gaethje e Max Holloway, mentre sempre nella stessa divisione Charles Oliveira, numero 1 del ranking, dovrà vedersela contro Arman Tsarukyan (numero 4). L’evento sarà aperto da Bo Nickal e Cody Brundage. Potrete seguire UFC 300, dal primo match fino al main event, su Dazn con telecronaca di Alex Dandi. E non è finita. Perché anche nei prelims i nomi stellari non mancano: Jiri ...

