Ue | Pichetto | ’obiettivi norme case green impossibili | servono tempo e soldi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Cercheremo di stare anche dentro quegli obiettivi ma, per quanto il testo della direttiva sia migliorato, dobbiamo essere realisti. Per noi sono obiettivi difficili, anzi, diciamo pure”. Così il ministro dell’Ambiente GilbertFratin in un’intervista al ‘Corriere della sera’ sugli obiettivi del 2030 e 2033 fissati direttiva sulleapprovata a Bruxelles nonostante il ‘no’ dell’Italia . Noi “ci metteremo al lavoro sul Piano nazionale di ristrutturazione edilizia previsto dalla direttiva europea, ma lo facciamo guardando agli obiettivi finali europei del 2050 sul climate change”. E aggiunge: “dovremo fare un lavoro molto attento di selezione, ho già dato mandato per questo al gruppo di lavoro istituito per il Piano, che sarà poi concordato con il ministro ...