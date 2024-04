Udinese-Roma | probabili formazioni | orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Udine 13 aprile 2024 - I punti contano per tutti, ma in questo momento di stagione ognipuò causare importanti scossoni morali e muovere la classifica. Nella giornata di domanivanno alla caccia proprio di questo: tre punti per dare nuova spinta morale alla squadra e provare così a dare un colpo alla graduatoria, nel tentativo di avvicinarsi ai propri obiettivi. Il calcio di inizio di questa sfida del Bluenergy Stadium, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, è fissato per le ore 18 di domani, domenica 14 aprile 2024. La squadra di Cioffi dopo aver incassato il ko in rimonta contro l'Inter sogna di fare lo sgambetto alla squadra di De Rossi. In testa ai friulani c'è solo la salvezza di questi tempi, anche se inizialmente la squadra era costruita per ben altro, i risultati negativi l'hanno trattenuta ...