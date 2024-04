Ucciso dal nipote a Poggiridenti | non ci sarà funerale per Davide Conforto

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Non verrà celebrato ildi, 62 anni,dalLuca Iannello, 24 anni, esattamente una settimana fa a. Eseguita l’autopsia nella mattinata di ieri, la salma è stata restituita alla famiglia.riposa nella casa funeraria Nesa, in via Olanda a Sondrio, (fino lunedì mattina) seguirà la cremazione ad Albosaggia. "Un uomo di pace e dal grande cuore” lo ricordano gli amici della Sardegna sui manifesti funebri.aveva abitato nel Sassasere. Dall’isola sono arrivati in Valtellina per l’ultimo saluto il figlio Ermes con la madre.

Le vittime accertate sarebbero due, ma sono tuttora in corso i sopralluoghi delle forze dell’ordine. L’ Attentato è avvenuto in un affollato centro commerciale di Westfield Bondi Junction, alla ... (ilcorrieredellacitta)

Sydney, attacco in un centro commerciale, almeno 6 morti - Caos e terrore in un c entro commerciale a Sydney, in Australia. Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone all'interno del Westfield di Bondi Junction. Secondo le informazioni che ...gazzetta

Decine di razzi di Hezbollah dal Libano verso Israele: il momento in cui vengono intercettati da Iron Dome - “Siamo fortemente preparati in attacco e difesa contro qualsiasi minaccia. Siamo in guerra e da circa sei mesi siamo a un elevato livello di preparazione”, ha ribadito per parte sua il capo di stato… ...informazione