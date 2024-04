Uccisa da un pallet caduto dall’alto Condannato il titolare della ditta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) FIRENZE Tiziana Bruschi venne colpita alla testa da unfranatonella corsia in cui la donna si trovava durante il suo turno di lavoro allaSistema di Scandicci, di cui era dipendente. A innescare quella caduta, era stato un urto avvenuto durante il posizionamento di un altro, nella corsia parallela. Era il 6 settembre del 2021 e la donna, 58 anni, morì più di un mese dopo, al termine di una estenuante agonia in ospedale, lasciando la figlia, oggi trentenne, e gettando nello sconforto anche suo fratello e sua sorella. Ieri in tribunale, il giudice Gianluca Mancuso hail datore di lavoroBruschi: un anno e otto mesi, con il rito abbreviato, perché ritenuto colpevole di aver omesso, "nel documento di valutazione dei rischi, le misure di ...