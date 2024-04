Tutti i volti di Alessandro Mendini | Triennale celebra un “drago”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 aprile 2024) Milano, 13 apr. (askanews) – Oltre 400 opere per raccontare il talento multiforme di, architetto, designer, artista e teorico, che ha attraversato il Novecento con le sue visioni. “Io sono un– La vera storia di” è la mostra cheMilano ha realizzato in partenariato con la Fondation Cartier pour l’art contemporain e che ora è aperta negli spazi del Palazzo dell’arte. “C’è un modo per avvicinarsi e capire l’unicità di– ha detto ad askanews Stefano Boeri, presidente dellaMilano – ed è proprio guardare questa moltitudine di oggetti. Del resto lui nel 2010 ha curato una mostra dal titolo ‘Quali cose siamo’, in cui con 800 oggetti raccontava il design italiano. Ecco, questo è il ...