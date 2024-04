Tutti i numeri di Torino-Juventus | curiosità | statistiche e record

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) Tutto pronto per, il Derby della Mole che contrappone le due anime calcistiche della città di: quella granata che fa fede al Toro, quella bianconera che tifa per la Juve. Una partita ricca di storia, che trasuda rivalità, piena di corsi e ricorsi storici e tante interessanti: tutte ledel derby Fra ledisalta subito all’occhio un numero: 157, il numero dei derby fin qui giocati in Serie A che vedono latrionfare per 77 volte, ilper 35, mentre i pareggi sono stati 45. Ilè stato battuto 35 volte in casa dalla ...