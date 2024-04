Tutti al verde | un conto di 275 miliardi | quanto spenderà un proprietario

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) La direttiva per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare è ormai definitivamente approvata e chi ha la proprietà di un immobile deve iniziare a mettere inspese importanti, e obbligatorie, nei prossimi anni. Si parla di costi «monstre». La Commissione Ue stima che per l'adeguamento energetico entro il 2003 saranno necessari, in tutta Europa, 275di euro all'anno. Non sono previsti finanziamenti dedicati, ma i Paesi potranno usare strumenti già in vigore il Fondo sociale per il clima, il Recovery fund e i Fondi di sviluppo regionale. Ecco cosa cambia. La riduzione sarà di almeno il 16% entro il 2030 e il 20-22% entro il 2035. Almeno il 55% di questa riduzione dovrà essere ottenuta, per ogni Paese, con la ristrutturazione del 43% degli immobili con prestazioni peggiori. Spinta al'uso di cappotti e infissi termici, nuove caldaie ...