Turisti nel mirino dei ladri a Roma | 14 arresti al Centro e 8 sulla metro A

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 aprile 2024) Arriva la bella stagione nella Capitale e con lei anche una nuova ondata di visitatori, vittime privilegiate die borseggiatori. – corrieredellacittà.com Tra una visita al museo e una corsa in, irimangono gli obiettivi principali die borseggiatori aldi. Lo sanno bene i carabinieri del Comando provinciale di, che nelle ultime ore hanno tratto in arresto 14 soggetti solo nelstorico e 8linea A dellapolitana, quella che notoriamente è più frequentata dai visitatori. FurtiA: arrestate 7 persone per furto I carabinieri della Compagnia San Pietro sono intervenuti quest’oggi in via degli Scipioni, dove stavano ...