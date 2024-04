Turbolenze monetarie L' oroscopo di Branko | chi rischia grosso oggi sui soldi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) "Le stelle di": l'disabato 13 aprile. ARIETE Il periodo che viviamo è segnato da una grande instabilità e inquietudine che viene sentita naturalmente anche dal vostro segno. Tuttavia, rispetto agli altri voi avete un'ottima difesa astrale, intanto nessun pianeta è in aperto contrasto con voi. Solo un po' di agitazione nei rapporti amorosi o qualche discussione vivace in famiglia. In un angolo del vostro cuore c'è un sottile profumo di celibato, ecco perché vi sentite talvolta troppo condizionati, non liberi. TORO I premi Oscar sono stati assegnati, nessuno ha pensato di dare un riconoscimento alla vostra pazienza e capacità di sopportazione. Ma quando succede di arrabbiarvi nel lavoro significa che siete vicini al risultato. Sbocciano nuove idee sorprendenti, inizia la febbre dell'oro che vi porterà sempre più ...