Tuffi | Elena Bertocchi e Sarah Jodoin di Maria in evidenza della seconda giornata a Torino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Andata in archivio ladi Finali degli Assoluti primaverili di, in programma nell’impianto di. Tre le gare previste nel pomeriggio, ovvero le gare femminili dal metro e dalla piattaforma, mentre quella maschile dai tre metri.si è confermata la migliore interprete in Italia dal trampolino (1m), vista l’affermazione con il punteggio di 256.90 a precedere Matilde Borello (238.80) ed Elisa Pizzini (229.95). Buona in particolare per la lombarda l’esecuzione del salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo da 55.90. Dalla piattaformaDiha rispettato i pronostici ed è stata l’unica atleta a infrangere il muro dei 300 punti. Per l’italo-canadese lo score di 318.94 ...