TS – “Paura dopo il coming out? Non devo andare in Arabia”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 aprile 2024) 2024-04-13 16:22:59 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Jankto ha parlato in modo molto sincero del suoin una lunga intervista a L’Equipe: “Se sono un giocatore diverso da quando l’ho fatto? No, sono sempre lo stesso, non è cambiato nulla, perché ho sempre fatto distinzione tra la mia vita personale e il mio lavoro, cioè lo spogliatoio, il campo, lo stadio. Forse sarei cambiato se ci fossero state reazioni negative in tribuna, ma non è andata così“. Il centrocampista ha toccato temi molto importanti: i momenti delicati e le fughe di notizie prima della rivelazione, la reazione in Repubblica Ceca, il ritorno in Italia, le parole di Abodi sull’ostentazione, i diritti, i dialoghi con altri giocatori omosessuali, il benvenuto a Cagliari e tanto altro. Jankto: ...