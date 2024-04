Trovato morto il ragazzino ebreo sparito in Cisgiordania Tel Aviv | “E’ terrorismo | caccia agli assassini”

(Di sabato 13 aprile 2024) Il corpo senza vita delisraeliano di 14 anni Binyamin Achimair, scomparso venerdì in, è statonell’area di Malachei HaShalom, da dove era. Lo hanno annunciato l’esercito e la polizia israeliani che lo stavano cercando. Secondo esercito e polizia “è stato ucciso in un attacco terroristico”. “Le forze dell’IdF e dello Shin Bet stanno dando laspregevolie a chiunque abbia collaborato con loro. Arriveremoe ai loro complici, come facciamo a chiunque faccia del male ai cittadini dello Stato di Israele”, ha detto, citato dai media, il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Venerdì sera un gruppo di coloni israeliani ha attaccato il villaggio palestinese ...

Dopo quello di Paolo Casiraghi, è stato trovato anche il corpo di Alessandro D’Andrea , 37 anni, milanese d’adozione, dopo che anni fa insieme alla sua compagna aveva lasciato Pontedera per ... (ilgiorno)

Precipita in un burrone compiendo un volo di cica 100 metri . Così, nel tardo pomeriggio di ieri ad Agerola , ha trovato la morte un anziano , il cui corpo è stato recuperato dai... (ilmattino)

Jordan Jeffrey Baby, il trapper morto in carcere a Pavia: è iniziato il processo per maltrattamenti - Ieri è iniziato il processo per i maltrattamenti che il trapper Jordan Jeffrey Baby avrebbe subito durante la permanenza nel carcere di Pavia ...fanpage

morto per un pugno al concerto dei Subsonica, fermato un veronese - Un uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio preterintenzionale e lesioni in seguito alla morte del 47enne di Pistoia, Antonio Morra ...veronaoggi

Sondrio, anziana trovata morta: grave il marito in stato di abbandono - Una donna anziana è stata trovata morta ieri sera nel suo letto, con il marito di fianco con un'evidente cancrena a una gamba e in gravissimo stato di denutrizione in un appartamento all'Aprica ...tg24.sky